Polizia locale in festa in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano. Il bilancio del sindaco Chiara Calati e del vice Simone Gelli.

Polizia locale, festa a Magenta

Polizia locale in festa in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, con la consegna delle benemerenze e degli attestati di anzianità ad agenti e ufficiali. L’evento si è tenuto nella serata di sabato 20 gennaio con piena soddisfazione del sindaco Chiara Calati e del suo vice Simone Gelli, il quale non ha mancato di sottolineare quanto i numeri del successo di sicurezza dovuto alle Polizia locale sia frutto di un cammino di riorganizzazione delle attività intrapreso fin dai tempi dell’Amministrazione Del Gobbo, quando proprio Gelli era assessore alla Sicurezza. La comandante magentina Monica Porta ha sottolineato come i risultati siano frutto di un lavoro di intelligence tra forze dell’ordine, che dovrà essere potenziato in futuro per raggiungere obiettivi ancor migliori. Un obiettivo, questo, ambizioso e non semplice per la mancanza di fondi, come ha sottolineato l’onorevole Sante Zuffada, ma fattibile grazie anche all’impegno lavorativo della Polizia locale che va oltre al dovere ma include passione e senso civico.