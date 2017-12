Pranzo di Natale al centro Terza età.

Pranzo di Natale e scambio d’auguri

L’occasione è quella per gli auguri di Natale e per festeggiare insieme un traguardo importante come quello degli 85 anni di età. Così domenica 10 dicembre, ben 65 soci del Centro diurno terza età si sono radunati nella sede di Villa Rita per un pranzo in allegria, alla presenza del sindaco Dante Cattaneo, della presidente del sodalizio Loretta Cedrini e del parroco Don Giuseppe.

Il commento della presidente

“E’ un’occasione importante di incontro e di amicizia per tutti, con la consegna di un riconoscimento speciale ai nostri soci che raggiungono gli 85 anni di età, quest’anno la classe del 1932” -racconta la presidente Cedrini. Sono stati premiati con una medaglia d’oro a ricordo di questa giornata Pietro Colombo, Angela Quarti, Mario Puppi, Fernanda Ferrario, Luigia Ferrario, Irene Maffi, Maria Vimercati e Piuri Arnaldo. Dopo il pranzo, come da tradizione, il momento dei racconti, dei ricordi, della convivialità.

Il grazie del sindaco Cattaneo

“E’ un’occasione importante per stare insieme ai nostri cari anziani” -ha detto il sindaco Dante Cattaneo. “A loro ho espresso la gratitudine a nome di tutti i cerianesi per la loro importante presenza attiva nel nostro paese, con la loro testimonianza e, chi può, anche con l’impegno in diversi settori, dall’aiuto alle loro famiglie alla condivisione di servizi in gruppi e associazioni locali”.