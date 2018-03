Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del Galà di Primavera.

Gala di Primavera

Questa mattina, venerdì 16 marzo, si è tenuta al Cenobio in Castello a Legnano la conferenza stampa per la presentazione del Galà di Primavera che apre la stagione del Palio di Legnano 2018. Durante l’incontro il Gran Maestro ha comunicato l’annullamento delle corse d’addestramento al palio in programma per domenica 18 marzo al Centro Ippico La Stella per maltempo. E’ rinviata al 31 marzo. Alberto Oldrini ha invece annunciato la “discesa in campo” il prossimo 25 aprile della squadra di calcio delle Contrade del Palio contro la Nazionale Calcio TV, per una partita solidale i cui proventi verranno destinati all’acquisto di giochi inclusivi che permettano anche ai meno fortunati – piccoli e grandi – di condividere piacevoli momenti di svago e crescita.

Il commento del Gran Maestro