Palio di Legnano 2018: il 27 maggio si terrà la gara allo stadio Mari in cui si sfideranno cavalli e fantini delle 8 contrade.

Presentato il progetto per il Palio di Legnano 2018

La presentazione del progetto per il Palio di Legnano 2018 è avvenuta questa mattina, lunedì 23 aprile. Come da tradizione si è svolta, nella sala degli Stemmi di palazzo Malinverni, la tavola rotonda alla presenza del Sindaco e Supremo Magistrato Gianbattista Fratus, del Gran Maestro Alberto Oldrini, del presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e del responsabile dei costumi Alessio Marinoni.

Social e divertimento per i più piccoli

La manifestazione quest’anno è già entrata nel vivo grazie alla campagna social su Facebook in due modi: il primo attraverso hashtag, l’altro coinvolgendo i giovani facendoli diventare attori nella narrazione della battaglia di Legnano. Per sponsorizzare maggiormente l’evento storico nei prossimi giorni verrà distribuito nelle scuole elementari un tradizionale gioco da tavolo contenente 8 pedine raffiguranti le contrade. Lo scopo è quello di incuriosire i più piccoli attirandoli e coinvolgendo le famiglie.

L’inaugurazione

L’inaugurazione dello storico Palio di Legnano si terrà sabato 28 aprile alle 18.00 in Piazza San Magno. Sarà organizzata dai commercianti del Distretto del Commercio Legnano ON e consisterà in un “vernissage” all’aperto con la presentazione delle installazioni da parte delle Contrade e del percorso guidato a cura della Commissione permanente Costumi. Dal 28 aprile al 3 giugno, ogni fine settimana, si terranno eventi a tema, per saperne di più basta andare sul sito www.paliodilegnano.it.