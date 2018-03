Protezione civile e volontari al lavoro, sotto la regia dell’assessore Giuliano Gubert, per regalare una nuova area verde alla città.

Area verde in arrivo

Corbetta dispone di molti polmoni verdi, alcuni dei quali, però, abbandonati a loro stessi. Grazie all ‘impegno della Prociv comunale, come annuncia il sindaco Marco Ballarini, è iniziato il disboscamento dell’area attigua la sede del comitato Pobbia.

Il recupero

Un intenso lavoro di pulizia e disboscamento, spiega il sindaco, consentirà di recuperare un’area verde da utilizzare per iniziative e progetti cittadini, oltre che della frazione che da poco ha una sede tutta sua in via Zanella.