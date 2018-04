Primo Maggio a rischio pioggia su alcune regioni: oggi tempo discreto, poi una perturbazione raggiungerà rapidamente l’Italia portando precipitazioni. Da mercoledì inizierà un periodo molto instabile.

Primo Maggio a rischio pioggia su alcune regioni

Una circolazione depressionaria tenderà a isolarsi sull’Italia nel corso della nuova settimana. Tempo prevalentemente soleggiato, oggi lunedì 30 aprile, ma con nubi in rapido aumento e piogge sparse su alcune regioni in vista del 1° Maggio. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio. “Ombrelli a portata di mano dunque nel corso di martedì soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche centrali, ma poi anche al Nordovest, sull’Emilia e il versante adriatico entro la serata. Più soleggiato invece al Sud, specie sulla Sicilia e i settori ionici.”

Poi il tempo peggiora

A partire da mercoledì il tempo sarà fortemente instabile sull’Italia con piogge e temporali frequenti, seppur alternati a qualche schiarita. Andrà infatti approfondendosi un’area di bassa pressione che insisterà per qualche giorno sul nostro Paese, mantenendo condizioni di diffusa instabilità con locali episodi di maltempo, anche intenso. Non mancheranno comunque delle parentesi più asciutte, in particolare al Sud e lungo il versante adriatico.

Temperature in calo

Le temperature scenderanno sensibilmente nel corso della settimana, anche di 6/8 gradi nei valori massimi, con venti tesi a rotazione ciclonica, specie tra mercoledì e venerdì. Le massime saranno così comprese tra 15 e 20°C al Nord, qualche grado in più al Centro. Sarà più mite al Sud, dove i valori caleranno soprattutto da giovedì. Le temperature rientreranno nelle medie tipiche del periodo o andranno di poco sotto al Nord e sulle Tirreniche.