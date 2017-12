Protezione Civile Lombarda protagonista a Il Centro

La viva voce degli Enti selezionati della Protezione Civile Lombarda destinatari dei 50 corsi di Guida Sicura donati, alla presenza di Fabrizio Sala, Vicepresidente di Regione Lombardia, su iniziativa de IL CENTRO, Milano Rally Show e LA PISTA.

Un pomeriggio di sole ha accompagnato i volontari di selezionati Enti della Protezione Civile Lombarda. Questa lo

scorso sabato 16 dicembre, presso LA PISTA, adiacente IL CENTRO, l’iconico shopping mall di Arese, è stata accolta alla cerimonia di consegna dei 50 corsi di Guida Sicura. L’iniziativa benefica promossa in partnership da IL CENTRO, Milano Rally Show e LA PISTA. Infine fondamentale il contributo di Regione Lombardia.

Ettore Avietti, coordinatore del 2° raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini, riconosce l’importanza del gesto di donare i corsi per rendere ancora più performante il lavoro di ogni giorno.

All’iniziativa ha partecipato anche Fabrizio Sala, Vicepresidente della Regione Lombardia che ha così

commentato:

“Questa è un’iniziativa importante, in cui la passione per lo sport si coniuga perfettamente nei valori della solidarietà. Questo evento benefico infatti è dedicato ai nostri angeli custodi della Protezione Civile, che ogni giorno lavorano senza sosta per garantire la nostra sicurezza. La Protezione Civile è una struttura fatta di sacrifici, di passione, di tanti volontari, e anche di una tecnologia sempre più all’avanguardia, tra le migliori al mondo. Sono una nostra grande eccellenza di cui siamo estremamente orgogliosi”.