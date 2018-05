QC Terme cerca 20 nuovi talenti. Il gruppo guidato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio, leader in Italia nel creare esperienze di benessere nei suoi centri termali e wellness hotel, è concentrato sulla nuova sfida di Chamonix. Nel centro storico della suggestiva località francese sta completando la realizzazione del nuovo centro benessere di 3.000 mq, una struttura ecocompatibile e molto simile a quella di Fassa, che ha una vista mozzafiato sul Monte Bianco.

Una rete di benessere

QC conta di aprire il centro per l’estate e pensa a regime di fare dai 150 ai 200 mila ingressi all’anno. Questa sarà prima esperienza all’estero e sarà propedeutica anche al prossimo sbarco a New York. QC accanto ai tradizionali centri termali di Pré Saint Didier in Valle d’Aosta, Montebianco in Valle d’Aosta, Bagni Vecchi a Bormio, Bagni Nuovi a Bormio, San Pellegrino, TermeRoma, TermeMilano e TermeTorino ha pure aggiunto le Terme Dolomiti in Val di Fassa. Senza dimenticare gli hotel di Pré Saint Didier, Bormio e Roma.

AAA talenti cercansi

Il Gruppo QC Terme negli ultimi anni è cresciuto molto anche a livello occupazione, avendo raggiunto quota 700 persone, compresi 180 massaggiatori, ed è sempre alla ricerca di nuove figure professionali.

“In questo momento abbiamo bisogno di 20 nuovi collaboratori per avviare la nuova struttura di Chamonix – spiega Andrea Quadrio Curzio – Cerchiamo receptionist, personale per la segreteria organizzativa, front office, assistenti di direzione, controller, ingegneri gestionali, persone in grado di gestire le risorse umane, direttori di struttura, personale di sala, camerieri, personale per la pulizia e soprattutto massaggiatori ed estetiste. I candidati per Chamonix – dove in questo momento sono maggiormente concentrate le richieste di nuove assunzioni – ovviamente devono saper parlare perfettamente il francese”.

Le persone interessate possono andare nella sezione “lavora con noi” del sito web www.qcterme.com