Con l’entrata in vigore della legge conosciuta come Legge sul Bio Testamento, anche a Vedano è attivo il registro del testamento biologico.

Registro del testamento biologico attivo a Vedano

Ieri, giovedì 12 aprile, è stato depositato nel Comune di Vedano Olona la prima DAT (Disposizione anticipata di trattamento), nota più semplicemente come “testamento biologico”. Presso lo sportello Anagrafe/Stato Civile è infatti ora attivo il servizio che permette di accogliere e conservare le Disposizioni anticipate di trattamento.

La D.A.T.

Con l’entrata in vigore della legge conosciuta come Legge sul Bio Testamento, anche i Comuni devono essere pronti a ricevere le DAT. La D.A.T. esprime la volontà di una persona di ricevere o meno terapie sanitarie nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa comunicare chiaramente per una sopravvenuta incapacità. La dichiarazione, che è assolutamente libera e volontaria, in questo caso può essere redatta da una persona maggiorenne anche mediante scrittura privata e consegnata personalmente, in busta chiusa, dal disponente al personale dell’ufficio Anagrafe, che provvederà a depositarla in un’apposita cassaforte e consegnerà una formale ricevuta alla persona interessata. La dichiarazione deve contenere il nome di almeno una persona maggiorenne: il fiduciario (che ha l’incarico di far rispettare la volontà dell’intestatario della DAT).