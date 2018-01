Il nuovo punto vendita DF Sport Specialist di Gerenzano, all’interno del centro commerciale Bossi, apre il nuovo anno con l’organizzazione della serata “A tu per tu con i grandi dello sport”, la 190° del famoso ciclo di eventi targati DF Sport Specialist e la prima per il neonato negozio. Ospite dell’incontro, previsto per giovedì 18 alle 20.30, sarà Franco Gionco, fotografo e reporter noto al pubblico per i suoi viaggi e avventure sportive in tutto il mondo.

Reporter Franco Gionco ospite a Gerenzano

“Paganella-Pechino: sulle nevi della via della seta”, questo è il titolo della serata durante la quale Gionco presenterà il suo viaggio da sogno, dalla Paganella, suo luogo di residenza, fino a Pechino, seguendo le tracce di Marco Polo.

Più di di 17.000 km di strade attraverso paesaggi esotici e lontani, percorsi anche con uno sci alpinismo di esplorazione sulle nevi di Grecia, Turchia, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan ed infine Cina.

Millenni di storia a cavallo di due continenti: il racconto di Gionco sarà un’affascinante avventura alla scoperta del mondo. A tutti i presenti verrà offerto Skipass Omaggio “Paganella Ski”. Franco Gionco è autore di numerose pubblicazioni sulla montagna e sull’avventura, oltre a collaborare con riviste specializzate: la sua passione per lo sci alpinismo lo ha portato in tutto il mondo per trarne spunti e preziose informazioni per le sue guide.