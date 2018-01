Dopo i lavori di rifacimento all’impianto elettrico, l’auditorium riapre ufficialmente i battenti.

Riapre l’auditorium con lo spettacolo “Frankenstein Junior”

L’inaugurazione sarà sabato 13, alle 21, con la messa in scena dello spettacolo «Frankenstein Junior», trasferito lo scorso marzo nell’auditorium di Turate a causa della mancata certificazione dell’impianto nell’auditorium comunale. «L’ingresso del pubblico era stato limitato a soli cento spettatori e per questo l’ultimo spettacolo di marzo della rassegna teatrale era stato trasferito a Turate. Ora, con l’ultimazione dei lavori, costati circa 60mila euro, ho voluto riportare a Cislago “Frankenstein Junior”, un bellissimo e divertente spettacolo scritto, recitato e allestito dall’associazione cislaghese “Il laboratorio delle idee”», spiega l’assessore alla Cultura Marzia Campanella, precisando subito dopo: «Il numero di spettatori che possono entrare in auditorium per assistere agli spettacoli è dunque tornato alle origini. 365 sono infatti i posti a sedere di cui possiamo finalmente usufruire». Dopo i due soli appuntamenti andati in scena la scorsa primavera, la prossima rassegna teatrale potrà dunque essere organizzata senza ostacoli.