Rifacimento fognario, ecco come si procede

Inizieranno domani mattina alle 8 il via i lavori di rifacimento del condotto fognario in via San Giulio angolo via Santa Liberata. Le opere che interesseranno l’area comporteranno una modifica della circolazione stradale per un periodo stimato di circa sessanta giorni. In particolare sarà interdetta al traffico, con esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso e di Polizia, via Santa Liberata (nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Giulio e Via Sant’Anna) e via Sa Giulio (dall’intersezione con Via Santa Liberata e Via Sant’Anna. Nella stessa area sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata di tutti i veicoli, il limite massimo di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso.