Nei giorni scorsi Brianzacque ha effettuato un nuovo intervento di manutenzione alla casetta dell’acqua di Dal Pozzo.

Riparata la casetta dell’acqua danneggiata



La casetta dell’acqua di Dal Pozzo, nei giorni scorsi, ha subito un nuovo intervento di manutenzione da parte di Brianzacuqe. Questa volta i tecnici hanno sostituito i display dell’impianto di erogazione danneggiato da atti di vandalismo. Era illeggibile ed era stato bloccato il funzionamento della casetta.

Atti vandalici

Non è la prima volta che Brianzacuqe interviene per ripristinare il funzionamento dell’impianto bloccato da azioni di danneggiamento vandalico. La stessa area che accoglie l’impianto risulta a volte ricettacolo di bottiglie di vetro abbandonate e altri rifiuti che creano una situazione di degrado e di potenziale pericolo che certamente non incentivano i corretti utilizzatori della casetta.

Il commento dell’assessore alla sicurezza e all’ambiente Antonio Magnani