Il Rotaract Club di Magenta ha donato alcuni giochi ai bambini in pediatria: il successo dell’evento.

Il Rotaract Club di Magenta e la generosità del Natale

Ieri, sabato 23 dicembre, il Rotaract Club di Magenta ha distribuito i giochi donati dalla cittadinanza ai bambini in pediatria. Un gesto che va ad accompaganre altri eventi solidali, come quello di Garbagnate, o quello dell’associazione Stelle di Lorenzo.

Il commento del Rotaract Club di Magenta

“Grazie a tutti per essere stati così generosi ed aver partecipato in modo attivo alla nostra proposta!” commentano dal Rotaract Club magentino. Poi continuano: “I bambini erano felicissimi, anche i più piccini, ed è stato anche un modo per dare sollievo alle famiglie. Ringraziamo tutto il reparto di Pediatria per averci accolto a braccia aperte e per averci aiutato durante i preparativi. Anche il nostro Babbo Natale si è emozionato quando un bimbo gli ha regalato un disegno per ringraziarlo. Grazie a tutti! Ci vediamo al prossimo service”.