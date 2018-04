Aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. Il Rotaract club Tradate sostiene l’azione Giovani di Valore raccogliendo fondi per un progetto che i ragazzi stessi proporranno col concorso.

Giovani di Valore sviluppare competenze per dar loro un’occupazione

L’occupazione giovanile è un’esigenza sociale: molti sono i giovani che, affacciatisi sul mondo del lavoro, non riescono a trovare una loro collocazione. Se da una parte tale difficoltà è da individuarsi nella carenza di offerta, dall’altra essa deriva anche da una mancanza di competenze adeguate nei giovani. Su questo secondo fronte opera Giovani di Valore, un progetto che ha come obiettivo quello di favorire la. “occupabilità giovanile”: attraverso lo sviluppo di competenze nei giovani, si vuole munire loro delle capacità e degli strumenti necessari per la costruzione di un percorso professionale adeguato.

Aperitivo e serata in discoteca col Rotaract Tradate per raccogliere fondi

Sensibilizzato da questo tema, il Rotaract club Tradate ha deciso di supportare l’azione Giovani di Valore, organizzando una raccolta fondi al fine di finanziare un progetto meritevole attento all’occupabilità e all’occupazione giovanile. L’evento è previsto per sabato 21 aprile, alle 20, al locale Ritual in Castellanza ,Corso Sempione 11 e si articolerà in due momenti, l’aperitivo e la serata in discoteca, così da permettere a chiunque voglia supportare la causa di partecipare all’evento a seconda dei propri gusti e disponibilità.

Un concorso per individuare il progetto dei ragazzi da sostenere

Il progetto a cui saranno devoluti i fondi raccolti verrà individuato tramite un concorso che verrà indetto il 23 aprile 2018, a cui potranno partecipare i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti sul territorio circostante Tradate, quali portavoce di progetti consistenti nella creazione di una realtà ex novo o nella trasformazione di una già esistente sul territorio, finalizzata alla promozione dell’occupabilità e dell’occupazione giovanile. Le modalità di partecipazione all’evento e ulteriori informazioni sono rinvenibili sulla pagina facebook Rotaract club Tradate e all’indirizzo mail rotaract.tradate@gmail.com. Una serata di Valore per sostenere il valore dei giovani.