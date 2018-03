Rotatoria via Fermi a Parabiago: il 30 marzo verrà aperta al traffico, con al conseguente modifica di viabilità.

Rotatoria via Fermi: l’apertura

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sabato 30 marzo aprirà al traffico veicolare la nuova rotatoria. Il rondò è stato realizzato su viale Lombardia all’altezza di via Fermi e le relative connessioni con le vie Fermi, Einstein e Tartaglia.

Modifiche nella viabilità

In questi giorni i tecnici stanno provvedendo ad ultimare la segnaletica verticale e orizzontale in modo da rendere evidenti i cambiamenti di senso e la nuova circolazione in questo tratto. Si evidenzia, infatti che via Einstein diviene a doppio senso di marcia. Mentre via Tartaglia cambia senso di marcia divenendo a senso unico verso via Copernico.

Il commento di Quieti

Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Quieti: “Con questo intervento l’Amministrazione mette ordine a un tratto viabilistico di intenso traffico e ad alto rischio di incidenti. I lavori sono iniziati i primi giorni di gennaio e sono stati terminati entro i termini previsti per cercare di limitare al minimo i disagi”. Questo intervento ha permesso anche di studiare una viabilità più funzionale e scorrevole, si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione ai cambiamenti della viabilità. In particolare ai cambiamenti dei sensi unici nelle vie Tartaglia e Einstein.