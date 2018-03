Cambia la viabilità in via Matteotti a San Vittore Olona.

Via Matteotti, ecco il senso unico

Cambia la circolazione in una delle vie più importanti di San Vittore Olona ossia via Matteotti, strada che collega la statale del Sempione a Cerro Maggiore. Da lunedì 26 sarà in vigore, in via sperimentale, il senso unico di circolazione verso il Sempione a partire da via Papa Giovanni XXIII (via che porta all’asilo delle suore).

Le motivazioni

A spiegare i motivi di questo cambiamento è il Comune: “Un provvedimento vista la particolare morfologia della via Matteotti, delimitata da esercizi commerciali su entrambi i lati e un’area adibita al transito pedonale solo sul lato sinistro direzione del Sempione e in vista della riqualificazione della vita stessa. Il provvedimento sarà in via sperimentale per comprendere le ricadute che questi lavori avrebbero sul traffico locale. Ricordiamo ai cittadini che questi lavori si rendono necessari per una migliore sicurezza della via in questione e per un migliore decoro della zona”.