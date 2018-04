Santuario in fiore: conto alla rovescia per l’iniziativa che si terrà a Parabiago domenica 6 maggio.

Santuario in fiore: la prima iniziativa

I circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano, con l’associazione Amici del Santuario Madonna di Dio ‘l Sa ed il patrocinio dei Comuni di Parabiago e Nerviano, organizzano la prima edizione del “Santuario in Fiore”. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e far scoprire a Parabiaghesi e Nervianesi il Santuario della Madonna di Dio ‘l Sa.

Il programma

Domenica 6 maggio dalle 9 alle 20 sarà l’occasione per scoprire le bellezze del Santuario e riscoprire la bellezza delle aree verdi che lo circondano. Numerose le iniziative previste nel corso della giornata. Dalla musica del Corpo Musicale di Nerviano e il coro “Le Quattro Voci”, alla riscoperta dei giochi di un tempo. Ma anche visite guidate all’interno del Santuario e presso l’itinerario Virgiliano, a cura dell’Ecomuseo del paesaggio e del Liceo Cavalleri di Parabiago. Infine, prodotti tipici a chilometro zero a cura di Davo e Coldiretti. Il Santuario sarà per l’occasione addobbato a festa grazie all’allestimento floreale a cura dell’Istituto Agrario Mendel di Villa Cortese.

La parola all’assessore Quieti

Dichiara l’assessore Dario Quieti: “Sarà una giornata di festa con al centro il valore culturale, storico e ambientale di questa parte del territorio a confine con il comune di Nerviano. Gli attori coinvolti sono tanti e con sensibilità differenti, ma tutti abbiamo a cuore il Santuario della Madonna di Dio ‘l Sa. Siamo contenti di essere riusciti ad accogliere l’invito di Legambiente creando una rete di intenti con il Comune di Nerviano e l’associazione Amici del Santuario. Non resta che invitare i cittadini a partecipare numerosi a questo appuntamento primaverile. Vi aspettiamo numerosi!”.