Scacchi e tennis, Ceriano Laghetto ospita eventi nazionali.

Scacchi e tennis, tornei di grande livello

A Ceriano Laghetto, quello del 4 marzo scorso non è stato solo il week-end elettorale: in quegli stessi giorni infatti qui sono stati ospitati due tornei di grande livello in due discipline molto diverse tra loro ma per le quali Ceriano è da anni un punto di riferimento.

Al Tennis Club di via Campaccio è andata in scena la quinta edizione dell’Open Campaccio Trofeo Trilux Italia, che ha visto confrontarsi atlete da tutta Italia per sfide di altissimo livello. Per il quarto anno si è imposta l’atleta di casa Alice Moroni, protagonista di una prestazione strepitosa.

Un grande successo

Questa edizione dell’Open Campaccio è stata utile anche per saggiare i progressi e le ambizioni delle giovani promesse del Ct Ceriano come Gloria Stuani, Rachele Zingale ed Eleonora Leva. “Sono molto contento della vittoria della nostra Alice e delle prove delle nostre giovani ragazze che hanno dato il massimo”, spiega il presidente del Ct Ceriano Severino Rocco. “Siamo soddisfatti dell’andamento del torneo in generale – prosegue – con ben 60 iscritte, 50 di seconda categoria e la maggior parte di queste giovanissime con un livello di tennis molto alto. Anche questa nuova formula week-end è andata molto bene e la risposta del pubblico ci ha premiati nonostante le giornate particolarmente fredde di queste ultime settimane”. Negli stessi giorni, da venerdì 2 a domenica 4, il Circolo scacchistico cerianese ha proposto il 30esimo Festival week end della Lombardia, 27esimo Trofeo “Comune di Ceriano Laghetto”. Vista l’indisponibilità del plesso scolastico di via Stra-Meda, a causa delle elezioni, le sfide si sono disputate all’interno del Centro civico Dal Pozzo.

Il commento del presidente

“E’ stato un ritorno alle origini, perché tutto è cominciato qui” -sottolinea il presidente Maurizio Dimo, soddisfatto dell’ottima riuscita dell’evento che, nonostante il maltempo, ha richiamato 44 scacchisti da tutto il Nord Italia che si sono sfidati dal venerdì alla domenica. “Abbiamo visto sfide di grande livello e siamo contenti dell’esito della manifestazione nella quale abbiamo visto mettersi in evidenza anche una giovane promessa degli scacchi per la federazione italiana, come Neven Hercegovac, classe 2006, vincitore del torneo C”. Per i tornei A e B si sono imposti, rispettivamente Marco Massironi e Luca Colombo. Ma nella giornata di domenica 4 marzo, si è svolto anche il tradizionale torneo riservato agli scacchisti più piccoli. Una quindicina gli iscritti all’edizione di quest’anno che si è svolta in una location inedita: l’Arengario di piazza Diaz. Al termine delle gare, in questa speciale classifica, sul podio sono saliti Mattia Pegno, 1°, Alessandra Orsenigo, 2° e Samira Jounad, 3a. “Ancora una volta le nostre società sportive sono protagoniste nell’organizzazione di eventi di grande livello sul territorio” -commenta il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. “Faccio i complimenti a tutti gli organizzatori, sia del Club Tennis Ceriano, con un complimento speciale alla nostra atleta di punta Alice Moroni, di nuovo vincitrice, e al Circolo scacchistico cerianese che ha allestito un bellissimo evento, anche con i bambini in Arengario, al quale ho partecipato per le premiazioni congratulandomi personalmente”.