Scatta allarme antincendio, il Consiglio comunale prosegue in Municipio

Scatta l’allarme antincendio nella sala consigliare e la seduta si sposta in Comune. Il Consiglio comunale aperto sul Bilancio, convocato per le 20 in sala Vanelli è slittato di un’ora. Subito sono scattati i controlli a tutte le porte, sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Inutili i tentativi di risolvere il problema, da qui la decisione di spostare la seduta in Municipio.