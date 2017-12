Sciopero Primark, dopo l’annuncio della mobilitazione di oggi, sabato 23 dicembre, al Centro di Arese presenti solo un piccolo presidio di scioperanti.

Sciopero Primark, arriva il giorno della mobilitazione

Dopo l’annuncio della mobilitazione per stamattina, sabato 23 dicembre, non tutti i lavoratori di Primark incrociano le braccia. Presente solo un piccolo presidio al Centro di Arese. Nessun disagio per i clienti che stanno affollando in queste ore il centro commerciale per acquistare gli ultimi regali di Natale prima della Vigilia.

L’annuncio

Era stato annunciato già nei giorni scorsi lo sciopero dei lavoratori Primark contro il precariato diffuso, gli orari di lavoro, gli straordinari non concessi, i permessi negati.