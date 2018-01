Sciopero scuola 8 gennaio: riguarderà solo una porzione dello staff scolastico.

Sciopero scuola 8 gennaio, la realtà

La notizia è vera: i Cobas hanno indetto insieme ad altre otto sigle uno sciopero l’8 gennaio per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato che il diploma magistrale non è un titolo abilitante.

Vacanze allungate… ma forse no

Vacanze allungate di un giorno quindi per studenti, maestre e professori? E “panico” per le famiglie? In realtà l’agitazione riguarda una solo parte dello staff scolastico che ha frequentato le Magistrali prima della riforma e che attualmente non è di ruolo.

Verificate scuola per scuola

Sono circa 50 mila i maestri della materna e della primaria che sono nelle graduatorie ad esaurimento e che rischiano la cancellazione. Oggi, mercoledì 4 gennaio una delegazione verrà ricevuta al Miur. Alle 9.30 di lunedì prossimo è prevista anche una manifestazione davanti al Ministero dell’Istruzione.

Per evitare disagi alle famiglie molti dirigenti hanno inviato sul registro elettronico le indicazioni della scuola per organizzare la giornata in base alle eventuali assenze degli insegnanti. Vi consigliamo anche di verificare sul sito ufficiale della scuola che frequentata dai vostri figli.