Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvertita soprattutto in Friuli.

Scossa di terremoto niente strascichi in Lombardia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ad appena 5 km di profondità ha scosso le Alpi orientali alle 11.22 di questa mattina. L’epicentro in Slovenia, molto vicino al confine con l’Italia, nel Parco Nazionale di Triglav.

Avvertita anche in diverse città italiane

La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Friuli, in particolare nella zona di Cividale e Tarvisio, ma anche a Udine e Gorizia. Infine Trieste e Pordenone. Non si sono verificati danni.