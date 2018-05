Scuola chiuse ad Abbiategrasso per la partenza della Tappa

Il 24 maggio scuole chiuse in tutta Abbiategrasso

In occasione della partenza della tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso del prossimo 24 maggio tutte le scuole abbiatensi rimarranno chiuse. Lo ha stabilito il sindaco con un’ordinanza emessa lunedì 7 maggio, e la comunicazione è girata in questi giorni nei diversi istituti abbiatensi. In essa si predispone “La chiusura su tutto il territorio comunale delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli asili nido pubblici per la giornata del 24 Maggio 2018 con conseguente sospensione delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi”.

La decisione

Il provvedimento è stato preso in considerazione del notevole afflusso di pubblico che sarà richiamato dall’evento di carattere nazionale, con inevitabili conseguenze sulla viabilità cittadina, dalle prime ore della mattina fino al primo pomeriggio. Sarebbe difficoltoso inoltre garantire le normali condizioni di sicurezza all’entrata e all’uscita degli alunni.