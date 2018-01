Scuole secondarie: quali sono le migliori a 20 km da Saronno?

Scuole secondarie: i risultati di “Eduscopio.it”

Sei un genitore preoccupato per il futuro di tuo figlio? Oppure sei uno studente di terza media in piena crisi per la scelta di una scuola superiore all’altezza delle tue aspettative? Martedì 16 si apriranno ufficialmente le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico e il 6 febbraio è stato indicato dal Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come termine ultimo per scegliere la propria scuola secondaria. Il tempo a disposizione non è molto e, se avete ancora le idee confuse, La Settimana ha sciolto ogni vostro dubbio: solo per voi ha infatti spulciato il sito «Eduscopio», creato dalla fondazione Agnelli per valutare la qualità degli istituti superiori in base alla media dei voti universitari, al numero dei diplomati e alla carriera scolastica degli studenti dopo la maturità.

Scuole secondarie: le migliori a Saronno e Tradate

Vestiti i panni di un ragazzo di terza media, abbiamo cercato con «Eduscopio» le migliori scuole nel raggio di 20 chilometri da Saronno e dagli altri comuni seguiti da La Settimana, soffermandoci su ogni indirizzo, dallo scientifico al tecnico economico e tecnologico, dal linguistico al classico, alle scienze umane e all’artistico. Il sito valuta le varie scuole basandosi su quanto successo ai diplomati: calcola infatti l’indice Fga (Fondazione Giovanni Agnelli), dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati in università. La filosofia è: più si apprende alle superiori, più è facile avere successo dopo la maturità. Anche se con punteggi leggermente inferiori rispetto allo scorso anno, anche nel 2017 il portale «Eduscopio.it» continua a «promuovere» a pieni voti i licei Stefano Mario Legnani di Saronno e Marie Curie di Tradate. Ampio servizio su La Settimana in edicola da venerdì 12 gennaio.