Sequestrati» sul treno per più di due ore. L’ennesima giornata di passione targata Trenord è andata in scena nella mattinata di giovedì 19 aprile.

Sequestrati sul treno

Sfortunati protagonisti della vicenda i pendolari della linea S9 Albairate-Romolo, rimasti imprigionati per due ore in mezzo alle campagne sul convoglio 24112. Il tragitto tra Albairate e Gaggiano è stato percorso a passo d’uomo e una volta giunto alla stazione di Gaggiano i passeggeri sono stati fatti scendere dal convoglio. Poi la ripartenza e un nuovo stop, tra i campi. Dove è rimasto fermo per due ore.

Pendolari infuriati

Su Settegiorni in edicola troverete il racconto in diretta di alcuni pendolari infuriati per l’ennesima disavventura. Sul piede di guerra anche i fruitori della Milano-Novara, vittima di ritardi e soppressioni a raffica, nonostante la protesta si settimana scorsa.