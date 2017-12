“Correnti artiche interessano la nostra penisola e mantengono un clima piuttosto freddo ma in prevalenza asciutto, eccetto per qualche rovescio sparso al Sud e sul basso versante adriatico, nevoso sino a quote collinari”

Freddo ma in prevalenza asciutto

“La settimana che ci accompagnerà al Natale sarà caratterizzata da un clima piuttosto freddo su tutta Italia, per via di correnti artiche che hanno raggiunto la nostra Penisola e continueranno ad affluire sul bordo orientale dell’anticiclone” – spiega Daniele Berlusconi meteorologo di 3bmeteo.com – che aggiunge: “l’aria fredda manterrà comunque attiva una certa variabilità specie sulle regioni più esposte alle correnti di grecale. Qualche fenomeno sarà possibile sulle Isole maggiori e qua e là sul medio-basso versante adriatico e su quello ionico, nevoso sino a quote collinari, ma sempre a carattere molto sparso. Altrove sarà asciutto con prevalenza di sole”.

Forti gelate al centro-nord

“Il clima sarà pienamente invernale ovunque, molto freddo dai monti alle pianure con valori sotto le medie anche di 4-5°C, specie sul versante adriatico. Sarà a tratti gelido in montagna e sulle pianure del Centro Nord, con minime intorno ai -5°C in Valpadana; le massime rimarranno quasi ovunque contenute entro gli 8-10°C con valori anche più bassi al Nord e punte superiori solo sulle estreme regioni meridionali e sulle coste tirreniche.”

TENDENZA WEEKEND DI NATALE