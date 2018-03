Italtel di Settimo e il consiglio nazionale delle ricerche hanno sottoscritto un accordo quadro per sviluppare progetti di ricerca nel settore delle comunicazioni e dell’information technology per promuovere nuova occupazione e attrarre cervelli.

Italtel, siglato accordo con il Cnr

In attesa che il nuovo colosso Italtel-Exprivia diventi realtà, il Cnr e Italtel hanno firmato un’intesa di collaborazione nell’ambito di tematiche dell’Information & Communication Technology, come si legge nel giornale in edicola.

Le parole del presidente Inguscio