Mollare tutto e rifugiarsi in un posto incantevole, lontano dallo stress della città, dai ritmi forzatamente serrati del lavoro, dall’inquinamento, dal traffico… e chi più ne ha più ne metta. Se ci state facendo un pensierino non dovete lasciarvi sfuggire una occasione davvero unica: si cerca gestore per rifugio in Val Biandino, perla della Valsassina

Si cerca gestore per rifugio in Val Biandino

Il Rifugio Madonna della Neve è situato nel centro della Val Biandino, nel comune di Introbio in provincia di Lecco. Meta turistica per eccellenza della Valsassina è il luogo ideale per una vacanza tranquilla immersi nella natura. Il locale ristorante è rustico, le camere, da due, quattro o sei letti a castello, sono riscaldate. D’estate si possono fare magnifiche passeggiate adatte a tutta la famiglia e raggiungere ad esempio il fiabesco e poco lontano Lago di Sasso; d’inverno è la meta perfetta per le ciaspolate e per lo sci alpinismo sul famoso Pizzo dei Tre Signori.

Informazioni utili

Tutti coloro che sono interessati alla gestione del Rifugio Alpino “Madonna della Neve” sono pregati di far pervenire una richiesta scritta a mezzo RR, compilando il modulo entro il 30 aprile 2018 in busta chiusa al seguente indirizzo:

Parrocchia Sant’Antonio Abate

Casella Postale 62

23815 Introbio LC

oppure inviando il modulo via mail a: introbio@chiesadimilano.it

Gli interessati verranno successivamente contattati per un incontro con alcuni membri del Consiglio Affari Economici. La parrocchia si riserva di valutare ogni singola proposta e di scegliere la soluzione che riterrà più opportuna.

Clicca >> QUI << per il modulo da compilare