Dal gazebo per la festa della mamma, all’apericena alla gara podista città di Tradate: tante le iniziative promosse dall’associazione Vivere a colori per ricordare Ele e regalare speranza ai giovani malati di tumori.

Per ricordare Ele nasce Vivere a colori

L’Associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori, nata a gennaio 2018 per volontà di Nadia e Luca, per tenere viva la memoria della figlia scomparsa a novembre a soli 17 anni per una rara forma di tumorale.

L’Associazione organizza per il 12 e 13 di maggio dei gazebo per la vendita di prodotti artigianali in occasione della festa della Mamma.

Saranno presenti a Tradate, in Corso Bernacchi e davanti alla Chiesa; al rione Ceppine sul sagrato della chiesa e, solo per sabato 12 anche all’Esselunga di Vengono Inferiore. Questa iniziativa rientra tra gli scopi previsti dall’Associazione ovvero l’organizzazione di eventi atti a sostenere il sociale e la solidarietà civica, e di promuovere e realizzare ogni tipo di iniziativa per far conoscere, diffondere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche e specificamente al DIPG (diffuse intrinsic pontine glioma).

Dai gazebo all’apericena in villa Valentina

L’associazione Vivere a colori il 27 maggio invece,a partire dalle 20, nel bellissimo costellato di Villa Valentina di Abbiate Guazzone, propone un Apericena benefico. La serata sarà l’occasione per sentire della buona musica dal vivo con il gruppo musicale ALL FIM, gustare del buon cibo e fare quattro chiacchiere tutti assieme (per info iscrizioni: info@eleonora-vivereacolori.it oppure 338 5636501).

Si corre per ricordare Ele: primo trofeo Eleonora Cocchia

L’appuntamento da non perdere è domenica 27 maggio 2018, quando si terrà il primo trofeo Eleonora Cocchia, gara podistica non competitiva Città di Tradate.

La manifestazione, organizzata con l’Amministrazione Comunale di Tradate, ha ottenuto il patrocino della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, si terrà su due circuiti cittadini tradatesi, il primo di 5km è di fatto una camminata ludico-motoria adatto a tutti, il secondo di 10km prevede un percorso che va toccare tutto il territorio trattasse.

L’evento è imponente e ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento annuale capace di catalizzare centinaia di persone da tutta la regione.

“Ringraziamo della collaborazione con Pro loco, Motoclub di Tradate, Avis , Atletica Tradate, Ciclisti di Abbiate, Rione Ceppine, Rione Pineta, tutti gli sponsor e le decine di volontari che ci aiuteranno alla realizzazione dell’evento”.

La madre: “ Teniamo viva la speranza sostenenendo la ricerca”

“Ringrazio di cuore l’Amministrazione Comunale di Tradate per il supporto offerto e le decine e decine di volontari che ci stanno aiutando per la realizzazione di questi eventi” commenta la Presidente dell’Associazione Rossin Nadia, mamma di Ele. “l’Associazione è uno strumento per tenere viva la memoria di Eleonora ma anche per tenere viva la speranza sostenendo la ricerca. Questi eventi possono essere uno strumento per raccogliere la generosità e la solidarietà dei cittadini, sia dei momenti di informazione civica e, prossimamente, anche informazione medico-scientifica.”