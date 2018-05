Continuano le asfaltature a Tradate, dopo via Monte San Michele toccherà all’incrocio dell’asilo di Abbiate, con infrastrutture per la sicurezza dei pedoni.

Sicurezza pedoni in via Monte San Michele

L’asfalto è posato, si attende la fine della pioggia per concludere i lavori in via Monte San Michele a Tradate. Nei giorni scorsi gli operai hanno proceduto al taglio del manto nei punti dove saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati. Uno in corrispondenza di via Sabotino, l’altro di via Pasubio. Opere, queste, inserite nell’intervento dall’attuale amministrazione di centrodestra, in risposta alle richieste dei residenti che in passato avevano raccolto anche delle firme per avere maggiore sicurezza per i pedoni lungo la strada.

Prossima tappa, via Crestani

Terminati i lavori in via Monte San Michele, si passerà a quelli previsti dal piano di manutenzione stradale approvato in autunno. Il prossimo cantiere riguarderà l’incrocio tra via Galli, via Crestani e via Trento Trieste, in corrispondenza dell’asilo Abbiate Guazzone. E qui, lungo la direttrice principale, saranno realizzati due dossi a dissuadere dalle alte velocità e rendere più sicuri i due attraversamenti pedonali. Fatto l’incrocio, nuovo asfalto in via Crestani fino al parcheggio a lato di via Dante. “I lavori in totale richiederanno una quindicina di giorni lavorativi – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Ceriani – Nel frattempo ci sarà qualche disagio necessario. Sarà attivato un semaforo per il senso unico alternato, e abbiamo già incontrato l’asilo per ridurre al possibile i disagi per i bambini dell’asilo”.