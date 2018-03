Sicurezza stradale, “BastaUnAttimo” chiede a tutti i giovani di trasformare le loro idee in concreti progetti di comunicazione per sensibilizzare ad una guida più sicura e sensata.



Sicurezza stradale, un progetto per i giovani

“BastaUnAttimo” ha inviato ai Comandi di Polizia locale del nostro territorio, come Castano Primo e Inveruno, un bando rivolto ai giovani. Di cosa si tratta? I ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, ma anche le scuole di qualsiasi ordine e grado, dovranno elaborare un progetto che affronti il tema della sicurezza stradale.

Come partecipare

Tutti i partecipanti dovranno inviare un soggetto o una sceneggiatura. Il progetto dovrà essere spedito via posta (anche e-mail) in formato digitale e che riporti nome, cognome dell’autore (o degli autori) e titolo. Alla sceneggiatura dovrà essere aggiunto anche un filmato, della durata massima di 10 minuti. Il filamto dovrà pervenire in formato DVD o a mezzo posta elettronica, dovrà essere recare nome, cognome dell’autore (o degli autori) titolo del filmato, tipo di filmato (cortometraggio, video musicale, animazione, etc). Da inviare anche un video-spot girato con smartphone, della durata massima di 3 minuti, che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica, corredato del nome, cognome dell’autore (o degli autori) oltre che del titolo dell’opera.

Tempistiche del bando

Tutte le produzioni dovranno pervenire, con le modalità sopra riportate, entro e non oltre il 31 maggio 2018. Ecco l’indirizzo:n “BastaUnAttimo” campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera Via Filippo Corridoni n. 19 int. D1 – 00195 Roma. Il materiale potrà essere inviato pure via mail a: concorso@bastaunattimo.org.

I premi

I vincitori, almeno uno per sezione, prescelti da una giuria appositamente costituita e composta da esperti del mondo della comunicazione, dello spettacolo e della sicurezza stradale, saranno utilizzati per la campagna di comunicazione sociale. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù mette in palio, per ciascuno dei vincitori, una settimana in una località turistica italiana. I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail entro il 30 giugno 2018.