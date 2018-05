Silla 2, presentati il comitato tecnico scientifico e il programma delle attività previste dal nuovo Protocollo.

Silla 2, ecco il comitato tecnico scientifico

Presentati a Pero il comitato tecnico scientifico e il programma delle attività previste dal nuovo Protocollo Silla 2. L’incontro si è tenuto venerdì 4 maggio ed è stato moderato da Settegiorni. Oltre ai membri del gruppo di controllo, erano presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Pero, Milano, Rho, Settimo e Cornaredo.

Vigilare sulle emissioni e arrivare a chiudere definitivamente l’inceneritore

Obiettivo sostanziale del nuovo comitato è, nel breve tempo, vigilare sulle emissioni dell’inceneritore e, nel lungo, arrivare a chiudere in modo definitivo Silla 2. Dieci gli anni che serviranno per trovare il modo di ridurre i rifiuti, mentre il primo traguardo è stato fissato al 2020 con la raccolta differenziata al 60% (Milano è partita dal 20 per arrivare ora al 50). Tra i compiti del comitato tecnico scientifico anche quello di emettere una relazione tecnica annuale sull’attività dell’impianto, sui sistemi di controllo e sugli impatti ambientali conseguenti.

Cittadini partecipi, specie sul tema delle puzze

Durante la serata sono stati toccati anche altri temi ambientali, come quello degli odori molesti che da tempo si sentono in paese. Ed è stato proprio l’argomento puzze a suscitare maggiormente l’interesse del pubblico, che è intervenuto con molte domande.