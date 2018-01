Da alcune settimane i cittadini vanzaghesi che utilizzano la Piattaforma Ecologica hanno potuto notare alcune piccole novità.

La Piattaforma Ecologica

Sono in corso i lavori per l’installazione delle sbarre automatiche che disciplineranno l’accesso alla Piattaforma Ecologica comunale di via Donatori del Sangue. Il nuovo sistema, che verrà inaugurato nelle prossime settimane, consentirà di regolamentare e controllare in modo automatico gli accessi da parte degli utenti. Un ulteriore passo per migliorare la raccolta differenziata del nostro Comune oltre che un utile strumento per monitorare, gestire e migliorare l’intero servizio, consentendo il monitoraggio e l’accesso ai soli cittadini residenti del nostro Comune. Il sistema di controllo degli accessi sarà realizzato mediante sbarre automatiche gestite tramite l’utilizzo della CRS, la Carta Regionale dei Servizi. Il nuovo sistema verrà adottato per evitare il conferimento abusivo di rifiuti presso la Piattaforma Ecologica da parte dei non aventi diritto, risparmiando, così, risorse economiche per il loro smaltimento.

L’accesso alla Piattaforma

Il sistema consentirà un regolare afflusso e quindi una migliore assistenza da parte degli addetti. L’accesso alla Piattaforma Ecologica avverrà esclusivamente mediante inserimento della propria tessera personale nel lettore apposito posizionato all’ingresso. Il riconoscimento da parte del sistema di controllo comporterà l’apertura della sbarra e la registrazione in entrata. Potranno accedere alla piattaforma ecologica i cittadini in regola con il pagamento della tassa rifiuti TARI e i componenti dello stesso nucleo familiare.

L’ingresso

All’ingresso della Piattaforma Ecologica saranno posizionate le sbarre automatiche con apposito lettore di tessera magnetica. Ogni utente dovrà inserire la propria tessera nel lettore per poter avere accesso, sia che conferisca i rifiuti con un automezzo sia che li conferisca a piedi. Il lettore registrerà l’orario di entrata e il nominativo. Per il primo periodo l’addetto alla piattaforma ecologica avrà il compito di facilitare l’operazione per coloro che manifesteranno delle difficoltà.

L’Assessora all’Ecologia Laura Donghi

“È necessario che vengano implementare tutte le soluzioni per migliorare la qualità e la quantità dei prodotti riciclati presso l’Ecocentro (carta, plastica, vetro, legno, verde, …): il controllo degli accessi alla piattaforma ecologica inserito come obiettivo del 2017 è ormai scelto dalla maggior parte dei comuni ricicloni. Con questo intervento, ottenuto anche grazie ai risparmi sul Piano Finanziario TARI derivanti dalla crescita della percentuale di raccolta differenziata degli ultimi anni, Vanzago si pone al pari dei comuni più avanzati e punta con ambizione a raggiungere la soglia del 75% di raccolta differenziata”.