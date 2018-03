Social corner, strutture che stanno nascendo a macchia d’olio e che, anche in Lombardia, sono sempre più numerose.

I social corner cosa sono?

I social corner sono strutture nelle quali i cittadini possono reperire informazioni utili su tutto ciò che ha a che fare con la sfera socio assistenziale. In particolare sui servizi erogati da badanti, baby sistter, educatori e operatori socioassistenziali veri e propri.

Sportelli che ascoltano

Solitamente i social corner sono sportelli nei quali gli utenti vengono ascoltati e indirizzati alle scelte migliori per le loro esigenze. Possono nascere, per esempio, per iniziative di realtà del terzo settore come associazioni e cooperative onlus. Le risposte sono sempre personalizzate e possono prevedere l’integrazione di più di un servizio.

Cosa c’è sul territorio

Il corner offre informazioni sui servizi del territorio spaziando sia nel panorama dell’offerta pubblica, sia in quella privata. Gli utenti possono ricevere informazioni sui servizi domiciliari per la cura e il benessere della persona. Spesso si attivano servizi condivisi per una cura sostenibile e socializzante.

Operatori socioassistenziali

Le informazioni proposte agli utenti all’interno dei social corner riguardano nella maggior parte servizi offerti da operatori socioassistenziali, figure professionali altamente qualificate la cui richiesta anche sul nostro territorio è in continua ascesa. In una società in cui ogni 100 giovani ci sono ben 161,4 over 65 (dati ISTAT 2015), le professioni della sfera socioassistenziale sono destinate a essere sempre più richieste.

Inaugurato il primo social corner a Milano

È stato inaugurato a Milano all’inizio del mese di marzo ed è ormai un punto di riferimento per molti utenti il primo social corner della città. Sempre a disposizione dei cittadini con ogni informazione, si trova in via Bessarione 14. A gestirlo sono Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale Onlus e Chico Mendes Cooperativa Onlus. Da oggi recuperare informazioni inerenti alla sfera sociale è senz’altro molto più facile che in passato.