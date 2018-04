Sole e caldo nel weekend, tempo variabile il 25 aprile. Queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia.

Sole e caldo: previsioni Meteo oggi e domani

Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime superiori alla media del periodo. Questa, secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia, la situazione in Lombardia fino adomani, domenica, quando un graduale cedimento dell’anticiclone porterà qualche nube e maggior probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi.

Da lunedì

Per lunedì 23 aprile, tempo variabile con rovesci o temporali sui rilievi, non esclusi anche in pianura. Precipitazioni assenti martedì 24, mentre il 25 aprile il tempo sarà variabile, tendente a molto nuvoloso dal pomeriggio, con possibili brevi rovesci sparsi sui rilievi dal pomeriggio.

Attenzione in montagna

In montagna, la persistenza di temperature elevate, seppur in lieve calo, e del forte irraggiamento solare indebolirà il manto nevoso anche a quote elevate specie nei versanti meridionali, ma via via anche sui versanti Est, Ovest e Nord. Il Bollettino Neve e Valanghe emesso dal Centro Nivometeorologico di Bormio riporta Pericolo Valanghe da 2 MODERATO a 3 MARCATO fino a domenica. Nei giorni seguenti, nuvolosità in aumento e possibili precipitazioni in serata, temperature in calo e pericolo valanghe in diminuzione.