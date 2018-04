Sopralluogo a Turbigo di Aila, l’Associazione Italiana Lotta Abusi, avvenuto questa mattina, sabato 21 aprile.

Sopralluogo a Turbigo: i controlli

Nella mattinata di sabato 21 aprile, i responsabili dell’associazione in difesa dei diritti dei disabili hanno infatti fatto un tour nel Comune di Turbigo. Obiettivo: verificare se il paese è a misura di portatori di handicap. Il gruppo, infatti, con i rappresentanti Ada Orsatti, Filippo Capestrano e Marco Montini, hanno fatto un giro alla stazione. Ma anche nelle farmacie e in municipio. Lo scopo era appunto confrontarsi con le possibili barriere architettoniche per ciechi, ipovedenti e portatori di disabilità motorie.

Il verdetto

Aila segnala presunte irregolarità nei parcheggi per disabili in stazione. Posteggi che sono di competenza di Ferrovie Nord. Situazione di impasse per disabili anche in alcuni esercizi commerciali, come farmacie e banche.