“La gioia negli occhi dei bambini non ha prezzo”: così commentano il sindaco Marco Ballarini e il vice Linda Giovannini, che hanno fatto una sorpresa alla classe 2B della scuola A.Moro.

Classe rinnovata

A Corbetta le vacanza pasquali, complice il Perdono, sono lunghe. E così l’aministrazione ha ideato uno scherzetto per la 2B. “Abbiamo finto che durante le vacanze l’aula si fosse allagata e invece è stata completamente rinnovata, in linea con il progetto educativo seguito in questi anni dalle maestre”.

Colori scelti dai bimbi

I colori della nuova aula sono stati scelti dai bambini. “Grazie a chi ha lavorato per rendere questo progetto una realtà – commenta l’Amministrazione che cita MAria Montessori -. Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino”.