L’intervento è programmato per venerdì 18 maggio dalle 22 alle 5.

Sospensione acqua, ecco dove sarà interrotta

Amiacque informa che venerdì 18 maggio dalle 22 alle 5 sarà sospesa la fornitura dell’acqua nelle seguentivie: ITALIA (tra via Nizzolina e via Rescalda), MONCUCCO (tra via Lombardia e viale Italia), SANTA LIBERATA (tra viale Lombardia e viale Italia), LOMBARDIA (Tra via Nizzolina e via Moncucco), CESARE BATTISTI (tra via Santa Liberata e via Papa Giovanni) e CARROCCIO.

La sospensione per consentire lavori programmati di manutenzione alla rete dell’acquedotto comunale. Al ripristino della fornitura Amiacque invita a lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per allontanare eventuali impurità residue che potrebbero presentarsi a seguito delle attività realizzate.

Per qualsiasi necessità è attivo il NUMERO VERDE 800.175.571 Servizio di pronto Intervento (24 H SU 24).