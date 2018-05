Dopo anni di attesa e rinvii, si terrà domani il taglio del nastro per il nuovo sottopasso ferroviario.

Sottopasso ferroviario, inaugurazione

Appuntamento alle 10 davanti al nuovo sottopasso ferroviario domani (domenica). Mesi di lavoro e anni di rinvii sono finalmente finiti, completando l’opera che ridisegnerà la viabilità venegonese e, in parte, dei Comuni vicini. Per la grande occasione non mancherà un ricco parterre di autorità politiche e non: dal neogovernatore lombardo Attilio Fontana, il presidente del gruppo Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli e ovviamente i rappresentanti locali dei vari livelli istituzionali.

Nuova viabilità

Sul futuro della viabilità il paese si divide tra preoccupazione e un timido entusiasmo. Col sottopasso, servito dalle nuove rotonde, non si rischiano più interminabili code al passaggio dei treni, più volte denunciate da cittadini e automobilisti. E si dovrebbe quindi collegare più agevolmente l’asse della Varesina col paese. Ma, con la chiusura del passaggio a livello di via De Gasperi prevista pochi giorni dopo il taglio del nastro c’è la preoccupazione di ritrovarsi in un paese “diviso a metà”, come già accaduto in altri Comuni.