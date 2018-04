Sottopasso ferroviario, i ragazzi del iceo artistico “Candiani” di Busto Arsizio sono al lavoro per creare nuovi disegni per valorizzare la zona.

Sottopasso ferroviario: i nuovi murales e il lavoro degli studenti

Gli studenti del liceo artistico “Candiani” di Busto Arsizio oggi, lunedì 9 aprile, sono al lavoro al sottopasso ferroviario per realizzare i nuovi murales che cercheranno di combattere con l’arte e i colori il degrado della zona. Questi disegni, in particolare, sono stati scelti da una commissione ad hoc, dopo che le opere erano state inviate dagli stessi ragazzi. La commissione, ricordiamo era formata dall’assessore alle Politiche giovanili Diego Scalvini (Lega), dal capogruppo del Carroccio in Consiglio Stefania Zerbini e dalla segretaria della sezione locale del Pd e consigliera Laura Schirru.

Nei mesi scorsi alcuni vandali avevano rovinato i disegni già realizzati e l’Amministrazione di Raffaele Cucchi si era impegnata a sporgere una denuncia contro ignoti.

La mozione del centrosinistra

Tutto era partito da una mozione del centrosinistra. Allora aveva commentato Schirru: “La mozione contro il degrado nasce proprio da questo, dal voler dare risposte concrete ai cittadini e combattere il degrado con l’arte”. Il desiderio di riqualificare la zona ha quindi messo d’accordo tutte le forze politiche cittadine. E ora questa unione è teangibile e si può vedere grazie anche all’impegno degli studenti che, in queste ore, stanno realizzando i murales.