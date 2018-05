Grande pubblico per la cerimonia di apertura del nuovo sottopasso ferroviario tra cittadini, amministratori, gli onorevoli leghisti e il Presidente della Regione Attilio Fontana.

Sottopasso ferroviario, il taglio del nastro

Non mancava nessuno all’appello stamattina alla nuova rotonda di via Battisti. Qui, dopo anni di discussioni e rinvii, è stato finalmente aperto il nuovo sottopasso ferroviario realizzato dalle Ferrovie Nord. Col sottofondo delle note della banda, davanti all’ingresso si sono radunati cittadini, associazioni, membri dell’Amministrazione e gran parte dei candidati alle prossime elezioni. In rappresentanza delle istituzioni, i deputati Dario Galli e Matteo Bianchi, il senatore Stefano Candiani. il Governatore lombardo Attilio Fontana, l’ex sindaco oggi vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza e il consigliere al Pirellone Emanuele Monti. Oltre, ovviamente, al numero uno di Fnm Andrea Gibelli e a tutto lo staff tecnico dell’azienda di trasporti su rotaia che ha seguito il progetto.