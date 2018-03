Sponda Darsena a Castano Primo: oggi, martedì 13 marzo, sono iniziati i lavori di ripristino. Opere alle quali si aggiunge anche una novità.

Sponda Darsena: i lavori di ripristino

Sono iniziati nella giornata di oggi, martedì 13 marzo, i lavori di ripristino della sponda della Darsena che era stata rovinata da un trattore. Il mezzo, negli scorsi mesi, si era accostato alla riva per recuperare l’acqua del canale, ma la sponda aveva ceduto. Ora, dopo che l’Amministrazione di Giuseppe Pignatiello si è confrontata con il Consorzio Villoresi, sono potuti partire le opere di recupero.

Le novità

I lavori che stanno interessando la sponda in queste ore però porteranno anche delle novità. Spiega infatti il primo cittadino di Castano, Pignatiello: “Il Consorzio ha consegnato il progetto che non prevede solo il normale ripristino della sponda, ma anche la creazione di un piccolo attracco. Da parte del Comune, quindi, abbiamo eliminato il degrado presente nell’area. Siamo comunque in contatto con la proprietà della zona limitrofa che già ha eliminato l’immondizia presente, e che reinterverrà successivamente per altre migliorie”.