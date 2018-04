Strade di difficile percorrenza per la numerosa presenza di buche.

Strade come una forma di gruviera

Le cittadine di Rho, Cornaredo e Pregnana Milanese sono collegate da strade tutt’altro che facilmente percorribili. I disagi per gli automobilisti sono tanti. Le buche rendono il manto stradale simile ad una forma di gruviera. Molto spesso bisogna invadere la corsia opposta o fare slalom nella propria per evitare le buche grandi e profonde come delle piscine.