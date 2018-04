Si è conclusa la rassegna di teatro per bambini e famiglie organizzata dal Comune di Magenta in collaborazione con l’Associazione culturale Dedalus, che ha portato tre spettacoli sul palco del Teatro Lirico e molto pubblico in sala.

Teatro e laboratori

Una rassegna teatrale ricca, apprezzata da grandi e piccini, grazie alle storie narrate dai personaggi in scena e al coinvolgimento del pubblico in sala. Nel programma della rassegna ‘1 2 3 Teatro’ erano compresi anche laboratori dedicati al gioco e al “tempo per sé e la famiglia”, in Casa Giacobbe.

Il commento di Morabito

“E’ stato bello vedere tante famiglie in teatro, adulti e bambini che trascorrono del tempo di qualità e condividono un momento di svago. Magenta, da questo punto di vista, è una città attenta ai bisogni della famiglia e per questo l’Amministrazione comunale ha voluto sostenere l’iniziativa proposta da Dedalus”, commenta l’Assessore Rocco Morabito, con delega alle Politiche per la Famiglia. “E’ importante proporre momenti di incontro, luoghi e spazi di condivisione per far vivere alle nostre famiglie la nostra città e far riscoprire loro il senso di appartenenza”.