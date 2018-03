Talent house, ecco la casa dove si respira l’arte.

Talent house intitolata a Giancarlo Radrizzani

E’ stata inaugurata ufficialmente questa sera, venerdì 23 marzo, alle 20.30, la Talent House, Casa dei Talenti uboldese, intitolata a Giancarlo Radrizzani, imprenditore ed eccellenza uboldese nel mondo, “segno vivente -spiega il sindaco Lorenzo Guzzetti- di ciò che il talento può realizzare.

Un’idea innovativa

Un’idea, quella della Talent House, nata dall’unione di forze dell’Amministrazione Comunale e dell’artista Fabrizio Vendramin, vero e proprio talento uboldese che ha partecipato alcuni anni fa al programma Italia’s Got Talent e si è reso disponibile a dare una mano nella realizzazione del progetto. “Vogliamo che la Talent House sia un luogo dove soprattutto i giovani possano venire e sperimentare grazie ai laboratori artistici, dieci in totale, per mettere a frutto i loro talenti, o addirittura scoprirli”.

Premiati gli studenti

E sempre questa sera dei giovani talenti, sei studenti uboldesi che hanno superato gli esami di terza media con 10 e 10 e lode, sono stati premiati con la consegna della borsa di studio davanti a tutta la comunità. Ad allietare il pubblico il sala, il concerto del coro femminile Voces Fidelis, giunto direttamente da Tokyo per festeggiare questo importante momento insieme alla comunità uboldese.