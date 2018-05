Il fine settimana non è stato certo entusiasmante. Ecco invece le previsioni meteo per i prossimi tre giorni.

Previsioni meteo lunedì

Dopo una mattinata con alcuni rovesci qua e là, il tempo si è stabilizzato con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato sulle pianure, qualche nuvola in più sui monti. Tra il tardo pomeriggio e l’inizio sera non si esclude qualche rovescio o debole temporale sia sui monti che sulle zone di pianura centro/occidentale. Durante la serata e la notte più asciutto. Temp min 11/13 gradi, max 18/20 gradi.

Previsioni meteo martedì

Abbastanza soleggiato in pianura con solo qualche nuvola di passaggio qua e là. Qualche nuvola in più sui monti. Non si esclude qualche locale rovescio tra il tardo pomeriggio e serata, in un contesto per lo più asciutto. Temperature minime 9/11 gradi, max 20/22 gradi.

Previsioni meteo mercoledì e giovedì

Tra il poco nuvoloso o soleggiato. Al momento si prevede tempo prevalentemente asciutto fatto salvo qualche locale rovescio sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature max sui 23/24 gradi