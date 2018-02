Terremoto, il gruppo di volontari “Missione Marche” è partito ieri matti,a sabato 10 febbraio, per un’importante missione, come riportato da Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola.

Terremoto, la 12esima spedizione del Gruppo Missione Marche

Il Gruppo di volontari provenienti da Bareggio e Cornaredo “Missione Marche” è partito ancora una volta per il Centro Italia. L’obiettivo è quello di portare quanto più aiuto possibile alle popolazioni colpite dal terremoto. Nel viaggio di sabato 10 febbraio, i volontari sono partiti da Bareggio per consegnare tre stufe ai terremotati.

L’appuntamento di domenica mattina

I volontari porteranno anche 30 rotoballe di fieno, raccolte con la collaborazione della “Ciurma di Certaldo” e di “Feltre per Norcia”. Altro appuntamento è per domenica mattina, 11 febbraio, dove a Pievetorina e dintorni verranno consegnati cibi per animali e altro materiale richiesto.