Testimoni Geova l’incontro si terrà domenica 28 gennaio, dalle 9.40.

Testimoni Geova si parlerà del tema “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”

Nuovo appuntamento a Cameri per i Testimoni di Geova della zona di Saronno, Gerenzano, Turate, Solaro e comuni limitrofi. Domenica alle 9.40, infatti, inizierà l’assemblea di circoscrizione nella «Sala delle assemblee», del Comune novarese. «Il tema scelto per questo evento è: “Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”», spiegano gli organizzatori, anticipando che «parteciperanno molte famiglie della zona con i loro bambini, con le persone anziane e disabili, che tre volte all’anno si recano a questi gioiosi raduni per conoscere meglio Dio e farsi guidare dalla sua parola la Bibbia».

Tanti gli interrogativi ai quali trovare una risposta

Quindi aggiungono: «E’ difficile oggi comportarsi in modo “eccellente” e le notizie di tutti i giorni lo confermano. Durante lo svolgimento del programma sarà data risposta a queste e ad altre significative domande, come: Perché è difficile fare ciò che è eccellente? Come possiamo usare saggiamente i social network e come scegliere divertimenti sani? In quale modo pratico possiamo fare del bene alle persone? Quali buoni risultati potremo avere nella nostra vita?». Momenti salienti saranno «il discorso del battesimo alle 11.30, e il discorso dal tema: “Non prendiamo in giro Dio” che sarà pronunciato alle 13.30». E concludono: «E’ prevista la presenza di circa 2mila delegati; le sessioni sono aperte a tutti, non si fanno collette e l’ingresso è libero». Info: www.jw.org.