Testimonianza solidarietà nel ricordo di suor Michelina

Testimonianza solidarietà a Corbetta

Testimonianza di solidarietà, premio suor Michelina. Non c’è patronale senza questo importante premio che il comitato promotore ha assegnato questa mattina alle suore Benedettine della divina Provvidenza di Voghera, attive da anni in città. A fare da eco l’attività laica, ma pur sempre volta alla misericordia, carità e diffusione della fede cristiana, delle volontarie di Corbetta missionarie onlus e il gruppo Devoti della Madonna dei miracoli di Corbetta nell’apertura del museo del santuario arcivescovile. Il premio è dedicato alla figura della religiosa del Cottolengo che ha vissuto per 43 anni a Corbetta lavorando all’Asilo Mussi e come infermiera all’ambulatorio Comunale, lasciando un ricordo indelebile in tutta la cittadinanza.